Госкомитет РТ по биоресурсам объявил о начале учета вальдшнепов

Начиная с завтрашнего дня, 28 мая, в Татарстане начинается учет вальдшнепа на тяге. Продлится он до 26 июня, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«От охотпользователей, которые примут участие в учете вальдшнепов, требуется строгое выполнение методики учета и заполнения карточек учета. Для проведения учета с собой необходимо иметь часы, карандаш или ручку, записную книжку», — отмечают в ведомстве.

Тяга — название токового полета самцов вальдшнепа, ставшее популярным в охотничьей практике. Мониторинг гнездящейся популяции основан на ежегодных учетах самцов на тяге с неподвижной точки.

В большинстве областей Европейской части России учет проводят с 20 до 22 часов. По результатам учета, проведенного Госкомитетом РТ по биоресурсам в прошлом году, численность вальдшнепа остается стабильной и составляет 3,3 тыс. птиц. Их чаще всего можно встретить в Заинском, Зеленодольском, Мензелинском и Альметьевском районах.