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Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил причины появления лисиц в Казани
В ноябре жители разных районов Казани опубликовали в соцсетях фото и видео лисиц, бегающих в парках и возле жилых домов. Пушистых рыжих зверьков, в частности, заметили на Ферме-2, территории Приволжского района и других окраинах города. Причины появления лисиц в городе объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.
«В города и поселки хищник заходит по причине наличия здесь легкодоступных кормов, которые он находит на свалках и в местах складирования бытовых отходов, а также в поисках легкодобываемых животных, птиц и грызунов», - сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.
В ведомстве напомнили, что дикие животные могут болеть бешенством. Поэтому при встрече с лисицей не нужно привлекать ее внимание и приближаться к животному. В случае укуса необходимо обработать рану антисептиком и обратиться к врачу.
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