Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил причину появления краснокнижной совы в жилом доме

Необычную находку — краснокнижную серую неясыть обнаружили жильцы одного из жилых домов Нижнекамска. Птица со сломанным крылом сидела в углу лестничной клетки подъезда. Как она туда попала, «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Скорее всего, сова залетела в подъезд, спасаясь от ворон», — отметили в ведомстве.

Птицу спас начальник межрайонного отдела Госкомитета РТ по биоресурсам по Нижнекамскому району Эдуард Иванов. На момент осмотра специалистом сова была сильно напугана. Ее направили в ветеринарную лечебницу.

Стоит отметить, что это уже не первый случай, когда специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам спасают сов. Только в этом году в пресс-службе насчитали как минимум четыре таких случая. В числе последних — спасение длиннохвостой неясыти в Высокогорском районе в конце сентября.

Неясыть серая занесена в Красную книгу Республики Татарстан. Она встречается на территории городских парков и кладбищ. Регулярно гнездится по соседству с людьми. За последние десять лет замечена в Агрызском, Альметьевском, Алексеевском, Апастовском, Арском, Буинском, Верхнеуслонском, Елабужском, Зеленодольском, Лаишевском, Лениногорском, Рыбно-Слободском и Черемшанском районах. Отмечены регулярные залеты в крупные города — Казань, Нижнекамск и Лениногорск.