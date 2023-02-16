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Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил появление зайцев и ласки на окраинах Казани
На этой неделе в соцсетях очевидцы сообщили о появлении диких животных, а именно зайцев и ласки, на окраинах Казани. Лесных гостей повстречали жильцы ЖК «Весна». Причины поведения животных объяснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.
«Ласки часто встречаются в районах садов, а зайцев этой зимой в городе люди видят действительно часто. Они заходят на окраины, пустыри. Также бывает, что на окраины заходят лисицы. Они перемещаются в поисках пропитания, иногда заходят на территорию населенных пунктов, где растут деревья, которые они грызут», – рассказал он.
Собеседник агентства отметил, что город постоянно разрастается, новостройки возводятся на территориях, где ранее обитали дикие животные, поэтому такие встречи в будущем еще будут.
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