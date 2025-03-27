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Общество 27 марта 2025 16:09

Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил появление селезня у строительного магазина

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Заблудившегося селезня обнаружили сегодня посетители у входа в строительный гипермаркет. Магазин находится в Приволжском районе Казани, на выезде из города. Ситуацию прокомментировали в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Это утка-кряква, они у нас зимуют на незамерзающих водоемах – Кабане, Казанке, Голубом озере. Сейчас как раз начинается пролет. Птица не ранена, улетит сама», – сообщил «Татар-информу» начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

По его словам, в последние годы птицы активно подтягиваются к городам, привыкают к людям и уже не ощущают страха. «Их здесь никто не трогает, чувствуют себя спокойно. Люди их прикармливают, и поэтому они к нам тянутся», – заключил собеседник агентства.

#госкомитет рт по биологическим ресурсам #утки-кряквы #ринат чиспияков
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