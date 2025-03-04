Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, почему не было жалоб на замор рыбы этой зимой

Минувшая зима в Татарстане выдалась аномально-теплой, крупные реки с сильным течением местами не покрылись льдом. Сообщений от рыбаков о заморах рыбы не было, сообщила «Татар-информу» начальник отдела Госкомитета РТ по биоресурсам Светлана Ахметзянова.

«Прошлой зимой толстый лед лег уже в ноябре. В этом зимнем сезоне на больших реках, где есть сильное течение, до сих пор есть места, где лед не лег. Это участки на Каме и Волге. Заморы рыбы на реках и водоемах не зафиксировали, хотя в прошлую зиму такие жалобы от рыбаков поступали», - рассказала она.

По данным Ахметзяновой, от нехватки кислорода зимой страдают обитатели небольших водоемов, которые не имеют течения, заливов со стоячей водой, плотин, озер и прудов.

Чтобы насытить воду кислородом, каждую зиму сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам проводят природоохранную акцию «Рыбе — быть!» (Балык —улсын!)». Минувшей зимой было пробурено 7,5 тыс. лунок в 25 районах Татарстана. Природоохранная акция завершится примерно через две недели, когда лед на водоемах станет менее плотным.