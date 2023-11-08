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Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, почему лебеди-шипуны не торопятся на зимовку
Молодых подросших птенцов лебедей-шипунов, совершающих тренировочные полеты над водоемом в Чистопольском районе Татарстана, заметил начальник заказника «Чистые луга» Максим Улыбин.
«Осенью все пернатые готовятся к миграции в теплые края. Им еще нужно немного времени, чтобы поменять оперение и набраться сил для дальнего перелета», — отметил он.
Как сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам, лебеди-шипуны (Cygnus olor) встречаются во всех районах республики, где есть крупные водоемы с зарослями. Грациозные птицы занесены в Красную книгу Республики Татарстан.
«Лебеди хорошо себя чувствуют на водоемах, покрытых льдом, и способны долгое время держать полынью. Как только она замерзает, лебеди улетают. Отлет на зимовку начинается в сентябре и затягивается до глубокой осени из-за молодых птиц, позднего ледостава или наличия кормовой базы», — добавили в пресс-службе.
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