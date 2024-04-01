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Госкомитет РТ по биоресурсам объяснил, когда разрешат охоту на бурого медведя
Бурого медведя в скором времени исключат из Красной книги Татарстана в связи с ростом его популяции в последние годы, однако охота на него пока запрещена. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в Госкомитете РТ по биоресурсам.
«В последние годы популяция бурых медведей выросла, в том числе за счет миграции косолапых из соседних регионов. В среднем в Татарстане постоянно обитают 70 медведей, с учетом миграции может быть и больше. Медведи встречаются в Мамадышском, Рыбно-Слободском, Арском, Высокогорском, Тетюшском, Сабинском, Тюлячинском и других районах Татарстана», — сообщили в пресс-службе.
Как пояснил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков, в последние годы численность бурого медведя в Татарстане выросла в два раза. Но чтобы разрешить на него охоту, нужно установить лимит на добычу. А чтобы такой документ появился, нужно пересчитать косолапых во всех охотхозяйствах и охотугодьях и принять соответствующие решения — возможна ли там добыча.
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