Госкомитет РТ по биоресурсам не нашел на озере возле авторынка замерзших лебедей

Специалисты Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам не обнаружили в Казани на озере возле авторынка замерзших лебедей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства.

«Специалистами Госкомитета по биологическим ресурсам проведена проверка по факту обнаружения лебедей, вмерзших в лед на озере у авторынка. В ходе обследования территории птицы на данном участке не обнаружены. Лебеди лежали в естественной для данного периода позе. Для данного вида птиц характерно складывать крылья на спине пышным домиком, они спокойно сидели на льду. Птицы абсолютно здоровы. Такая ситуация складывается в республике ежегодно», – сообщили в ведомстве.

12 ноября днем в соцсетях появилась информация о том, что два лебедя вмерзли в лед. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам выехали на место происшествия. Они искали лебедей при помощи квадрокоптера, но не нашли.

