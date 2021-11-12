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Ру Тат
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Экология
12 ноября 2021  11:43
Наталья Рыбакова

Госкомитет РТ по биоресурсам не нашел на озере возле авторынка замерзших лебедей

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Специалисты Госкомитета Татарстана по биологическим ресурсам не обнаружили в Казани на озере возле авторынка замерзших лебедей. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ведомства. 

«Специалистами Госкомитета по биологическим ресурсам проведена проверка по факту обнаружения лебедей, вмерзших в лед на озере у авторынка. В ходе обследования территории птицы на данном участке не обнаружены. Лебеди лежали в естественной для данного периода позе. Для данного вида птиц характерно складывать крылья на спине пышным домиком, они спокойно сидели на льду. Птицы абсолютно здоровы. Такая ситуация складывается в республике ежегодно», – сообщили в ведомстве. 

12 ноября днем в соцсетях появилась информация о том, что два лебедя вмерзли в лед. Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам выехали на место происшествия. Они искали лебедей при помощи квадрокоптера, но не нашли. 
 

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