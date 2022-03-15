Госкомитет РТ по биоресурсам назвал сроки охоты на пернатую дичь

Прием заявлений на разрешения на добычу пернатой дичи в общедоступных охотничьих угодьях в весенний сезон охоты в Татарстане начнется с 23 марта. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«За разрешением можно обратиться в любой филиал МФЦ на территории Татарстана независимо от района предполагаемой охоты. Прием заявлений начнется одновременно, независимо от вида пернатой дичи и сроков охоты на них. Выдача разрешений будет производиться на основании заявления, паспорта, охотничьего билета, квитанции об уплате госпошлины в размере 650 рублей и квитанции об уплате сбора за пользование объектами животного мира», – сказано в сообщении.

При подаче заявления в филиал МФЦ оплату рекомендуется произвести с помощью банковской карты. Весенняя охота в Татарстане на селезней с использованием подсадных (манных) уток пройдет в период с 2 апреля по 6 мая, на водоплавающую дичь – с 16 апреля по 25 апреля, на боровую дичь – с 23 апреля по 2 мая.