Госкомитет РТ по биоресурсам назвал причины гибели лосей осенью в городе

За прошедшие сутки в Набережных Челнах и в Казани погибли два лося при попытках перепрыгнуть забор. Кроме того, за минувшую неделю увеличилось количество ДТП с лосями. Причины происшествий «Татар-информу» объяснили сегодня в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«Начало осени – период брачных игр у копытных животных. В период гона самцы становятся более активными, перемещаются, попадают в населенные пункты, где их действия становятся непредсказуемыми. Оба последних случая гибели лосей связаны с этим», - рассказал начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Ринат Чиспияков.

Спикер отметил, что при виде различных источников опасности, к примеру, автомобилей, животные начинают нервничать. В незнакомой местности они плохо ориентируются, поэтому случаются подобные происшествия. Такое поведение у сохатых может продолжиться вплоть до начала октября. Поэтому водителям автомобилей нужно быть предельно внимательными и осторожными.

«В это время жителям нужно быть осторожными и не стоит приближаться к лосям. Если вы увидели животное, дайте ему спокойно уйти, не создавая угрозы и не пугая его. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим, особенно вблизи лесных зон, и обращать внимание на предупреждающие знаки о выходе животных на трассу» - напомнили в пресс-службе Госкомитета РТ по биоресурсам.