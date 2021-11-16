Госкомитет РТ по биоресурсам насчитал в Татарстане 28 тыс. ондатр

В Татарстане насчитывается 28 тыс. ондатр, причем больше всего их обнаружено в Мензелинском районе. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«В республике завершен учет ондатр. В Мензелинском районе встречается более 2,5 тыс. особей, в Мамадышском — более 1,8 тыс., в Буинском более — 1,5 тыс., в Зеленодольском — более 1,4 тыс. Это околоводные животные, живут семьями, используя хатки или норы по берегам водоемов. Работы по акклиматизации ондатр в России начались в 1928 году, а в Татарстане — в 1944 году», — сказано в сообщении.

Численность ондатры определяется путем подсчета семейных поселений, а также других следов деятельности зверьков. Учетчиками регистрируются как сами животные, так и следы их жизнедеятельности.