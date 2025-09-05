Госкомитет РТ по биоресурсам напомнил об обязательном экзамене для охотников

Новый порядок получения охотничьего билета введен с 1 сентября в Татарстане. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель председателя Госкомитета РТ по биологическим ресурсам Радик Мутахаров.

«Если раньше любой гражданин мог придти, заявить, что он ознакомлен с охотничьим минимумом, и получить охотничий билет, то сейчас должен этому обучиться и сдать экзамен. Экзамен проводят в форме тестирования», – отметил он.

Кандидаты в охотники должны сдать охотничий минимум – комплекс основных базовых знаний, которыми должен обладать каждый охотник. Это законы, правила охоты, меры безопасности при обращении с оружием, умение ориентироваться на местности, знания о добыче и первичной обработке дичи, вопросы по биологии животных.

«Нужно ответить на 100-200 вопросов. Результат тестирования считается положительным, если 75% ответов верные», – добавил Мутахаров.