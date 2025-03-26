Госкомитет РТ по биоресурсам напомнил об экзамене на охотбилет с сентября

С 1 сентября 2025 года, чтобы получить охотничий билет, татарстанцы будут сдавать обязательный экзамен. В связи с этим число выдаваемых документов в регионе может сократиться.

Об этом сообщил сегодня корреспонденту «Татар-информа» начальник Управления растительного и животного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

«Будет разработан перечень вопросов. Приемом экзаменов будет заниматься управление при госкомитете, там будет создана комиссия», – отметил он.

Как рассказал на пресс-конференции заместитель председателя Госкомитета РТ по биоресурсам Рамиль Шарафутдинов, в настоящее время в Татарстане выдано 60 тыс. охотничьих билетов. Половина из получивших – активные охотники.

Ежегодно Госкомитет РТ по биоресурсам выдает примерно 2,5-3 тыс. новых охотничьих билетов. Благодаря изменениям в федеральном законе с этого года появилась возможность получить охотничий билет в электронном виде.