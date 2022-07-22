Госкомитет РТ по биоресурсам напомнил, как вести себя при встрече с медведем

В последнее время в Татарстане участились случаи встреч людей с бурыми медведями на дорогах. Как вести себя в подобной ситуации, напомнили в Государственном комитете РТ по биоресурсам.

Во-первых, при встрече с медведем надо постараться не паниковать и не смотреть ему в глаза (такое поведение хищник воспримет как агрессию), а медленно удалиться.

Во-вторых, ни в коем случае нельзя бежать и поворачиваться спиной к зверю. В случае приближения животного его надо попытаться отогнать резкими звуками.

В-третьих, не рекомендуется оставлять остатки пищи даже около временного пристанища — у палатки или охотничьей избушки, на месте пикника. Лагерь необходимо разбивать на открытой местности с достаточным обзором.

В-четвертых, никогда и ни при каких обстоятельствах не надо приближаться к медвежатам, пытаться их накормить или подманить. Всегда поблизости от зверят находится их мать.

Кроме того, специалисты ведомства вспомнили и о том, что медведи любят наведываться на пасеки. Не дать их разорить можно с помощью собак и сторожей, крепкого забора, электроизгороди и сигнализации.

Согласно результатам последнего зимнего маршрутного учета, бурые медведи встречаются в лесах Агрызского, Рыбно-Слободского, Зеленодольского, Сабинского и Мамадышского районов Татарстана. Их численность остается на стабильно небольшом уровне. По сравнению с прошлым годом она увеличилась с 23 до 26 особей.

В целях сохранения вида бурый медведь (Ursus arctos) занесен в Красную книгу Республики Татарстан. Охота на него строго запрещена, а нарушение данного требования уголовно наказуемо, подчеркнули в госкомитете.