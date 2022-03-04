Госкомитет РТ по биоресурсам к 2030 году расселит пятнистых оленей по всему Татарстану

За последние пять лет фауна Татарстана пополнилась двумя новыми видами — маралами (благородными оленями) и пятнистыми оленями. Об этом сообщил сегодня председатель Госкомитета РТ по биоресурсам Федор Батков на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«Такая работа не проводилась в республике с советских времен, когда в 70-х годах XX века был завезен кабан. Мы уверены, что и по оленям будет достигнут результат. Теперь по этим видам уже проводится учет численности. Мы ставим перед собой задачу к 2030 году расселить их по всей территории республики и затем внедрить их использование», — сказал он.

Батков отметил, что экономическая оценка запасов охотничьих животных республики на сегодняшний день составляет более 2 млрд рублей. Только за последний год этот показатель вырос на 20%, а за десять лет — на 73%. Наибольший прирост численности животных отмечается в Закамской зоне. В частности, увеличилось число зайцев-русаков, тетеревов и глухарей.