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Ру Тат
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Экология
6 июня 2022  18:19
Наталья Рыбакова

Госкомитет РТ по биоресурсам исследует озеро Бугульмы, где обнаружены редкие черепахи

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Специалист Госкомитета РТ по биоресурсам отправится на поиски редких болотных черепах, которых обнаружили местные жители в одном из водоемов Бугульмы. Об этом «Татар-информу» сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ринат Чиспияков.

«На фотографиях, опубликованных в соцсетях, действительно болотная черепаха. Надо выехать на место, посмотреть, изучить. Ранее болотная черепаха была включена в Красную книгу РТ. Но потом ее исключили, поскольку давно никто не встречал в нашем регионе. Наш специалист выедет на место и если она там действительно обитает, то нужно будет создать особо охраняемую природную территорию», - сказал он.

Ранее в соцсетях появились фотографии, которые выложил житель Татарстана Александр Богачев. Он сообщил, что обнаружил черепах утром. Как только вышло солнце, они вылезли из водоема погреться. Со слов автора поста, это не красноухие, а болотные черепахи.

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