Госкомитет РТ по биоресурсам дал прогноз по уровню воды на Куйбышевском водохранилище

Уровень воды в Куйбышевском водохранилище в Татарстане находится на отметке 52,5 метра по Балтийской системе, что благотворно влияет на прохождение нереста. Об этом сообщила на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» начальник отдела водных биологических ресурсов Госкомитета РТ по биоресурсам Ирина Мустакимова.

«Вопросы регулирования уровней воды в водохранилище находятся на особом контроле Правительства. В текущем году ожидается благополучный уровень с небольшим снижением. Эти вопросы также находятся на контроле межведомственной оперативной группы Росводресурсов. Регулирует уровень каскада водохранилищ московская оперативная группа. Мы лишь можем мониторить расчетные показатели. На сегодняшний день на сайте Росводресурсов представлена официальная информация, которая говорит нам о более-менее стабильном уровне», — сказала она.

Спикер отметила, что все боятся повторения 2019 года, «однако такого прогноза не ожидается». Согласно информации Росводресурсов, сегодня уровень воды находится на отметке 52,5 метра. В течение недели ожидается снижение примерно на 40 см, это все в пределах нормы. Для благополучного нереста правилами установлена отметка в 52 метра.