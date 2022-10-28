Госкомитет РТ по биоресурсам рассказал, нужно ли спасать оставшихся на зимовку лебедей

На водоемах Татарстана, несмотря на наступившие холода, можно заметить «краснокнижных» птиц – лебедей-шипунов. Обеспокоенные люди просят в соцсетях их спасти от замерзания и голода. Нужно ли это делать, объяснили в Госкомитете РТ по биоресурсам.

«О пернатых не нужно беспокоиться – они сами улетят, когда это будет необходимо или останутся зимовать. Отлет на зимовку у лебедей-шипунов начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц, а также по причине позднего ледостава или потому, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме», – рассказали специалисты.

По всем вопросам, связанным с лебедями, неравнодушные татарстанцы могут обращаться по телефону 8 (843) 211 70 78.