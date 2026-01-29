Госкомитет РТ по архивному делу: «Татарстан лидирует в ПФО по объему оцифрованных дел»

По объему оцифрованных дел Татарстан занимает первое место в Приволжском Федеральном округе. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Для сохранности наиболее востребованных дел в 2025 году архивами республики оцифровано 15 813 дел, что составляет 2 925 500 образов. В системе ЕАИС доступны копии 465 тысяч оцифрованных дел», – рассказала она.

По данным Габдрахмановой, в 2025 году архивами республики были выявлены интересные по своему содержанию особо ценные документы периода Великой Отечественной Войны – 1110 единиц хранения. В системе ЕАИС размещены электронные копии 275 тысяч особо ценных дел.

«Параллельно с выявлением особо ценных документов ведется создание страхового фонда. В 2025 году в государственном архиве создан страховой фонд на 709 единиц хранения, фонд пользования на 2106 единиц хранения», – добавила Габдрахманова.

Реализация проекта служит целям национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».