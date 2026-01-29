Госкомитет РТ по архивному делу рассказал о патриотической работе в Год 80-летия Победы

Архивами Татарстана в 2025 году было опубликовано более 331 статьи на страницах газет и в соцсетях на тему патриотизма. Поведено 496 выставок на основе архивных коллекций участников Великой Отечественной войны, специальной военной операции, которые вызвали большой общественный интерес. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«2025 год был объявлен Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным Годом защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Этот год стал особым временем в истории страны – временем глубокого осмысления подвига народа, чествования героев прошлого и настоящего, укрепления патриотических традиций», – рассказала она.

По данным Габдрахмановой, архивной службой в течение всего года велась масштабная, планомерная работа по сбору, систематизации и введению в научный и общественный оборот документов о героях Татарстана. Особое внимание уделялось формированию личных фондов Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

«Значительный вклад в эту работу внесло соглашение о сотрудничестве между Госкомархивом РТ, Государственным архивом и Фондом поддержки участников СВО «Защитники Отечества», – подчеркнула Габдрахманова.

Итоговая коллегия проходит в Казани с участием заместителя Премьер-министра РТ Лейлы Фазлеевой.