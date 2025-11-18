news_header_top
Общество 18 ноября 2025 11:02

Госкомитет РТ по архивному делу оценил условия хранения документов в районах

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Перспективы развития архивной службы на местах и укрепления взаимодействия между госархивами и муниципальными образованиями обсудила в ходе визита в Аксубаевский и Нурлатский районы Татарстана председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

«Прошли рабочие совещания с участием глав районов, краеведов и представителей общественности. В ходе встреч были рассмотрены ключевые направления развития архивного дела – обеспечение открытого доступа граждан к архивным документам, совершенствование методик генеалогических исследований, выстраивание эффективного партнерства госархивов с независимыми исследователями и общественными организациями», – рассказали в пресс-службе.

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

Габдрахманова посетила помещения районных архивов, где ознакомилась с условиями хранения документов и оценила материально-техническую базу учреждений.

«Архивы – живая история наших территорий. Задача государства – не только сохранить эти уникальные документы, но и сделать их максимально открытыми для людей, исследователей, краеведов. Мы видим большой потенциал в развитии проектов, объединяющих архивные материалы разных районов, что позволяет воссоздать более полную историческую картину нашего региона», – отметила Габдрахманова.

Особое внимание было уделено обеспечению сохранности особо ценных исторических дел, а также проектам по оцифровке архивных фондов. Это стратегическое направление, нацеленное на долгосрочное сохранение документального наследия и расширение возможностей для удаленных исследователей.

#госкомитет рт по архивному делу #гульнара габдрахманова #архивы
