Общество 14 декабря 2025 11:31

Госкомитет РТ по архивному делу обсудил сотрудничество с краеведами Рыбной Слободы

Сотрудничество в сфере генеалогии обсудила председатель Госкомархива РТ Гульнара Габдрахманова в ходе рабочего визита в Рыбно-Слободский район. Встреча с местными краеведами стала важным шагом в укреплении диалога между государственным архивом и сообществом исследователей, сообщили в пресс-службе Госкомитета РТ по архивному делу.

Габдрахманова

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

«Участники совещания обсудили актуальные вопросы сотрудничества в сфере генеалогии, методы повышения эффективности работы с историческими документами и возможности расширения доступа к архивным материалам для жителей района. Особый акцент был сделан на сохранении уникального культурного наследия Рыбно-Слободского района и стратегии оцифровки архивных фондов, что является ключом к сохранению исторической памяти для будущих поколений», – рассказали в пресс-службе.

Гульнара Габдрахманова осмотрела архивное помещение муниципального района и оценила условия хранения документов. На встрече присутствовал глава Рыбно-Слободского района Радик Ислямов.

Габдрахманова

Фото: © пресс-служба Госкомитета РТ по архивному делу

#госкомитет рт по архивному делу #гульнара габдрахманова #краеведы
