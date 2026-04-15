Госкомитет РТ по архивному делу: Дети должны знать, кем были их прадеды

Масштабный фестиваль родословной «Эхо веков» проходит в Татарстане. О том, как зародилась идея конкурса, почему знание своих корней напрямую связано с защитой интересов страны и как одна семья может объединять сразу шесть национальностей «Татар-информу» рассказала председатель Госкомитета РТ по архивному делу, председатель жюри фестиваля Гульнара Габдрахманова.

По ее словам, история проекта началась в 2018 году с конкурса по изучению семейных древ.

«Мы увидели, что когда семьи рассказывают нам о своих родословных, они обязательно рассказывают о каких-то своих блюдах, традициях, реликвиях, и поняли, что это все надо собрать и объединить в одно большое мероприятие. Так родилась идея этого фестиваля», – сообщила Габдрахманова.

Сейчас программа фестиваля включает не только защиту родословных, подтвержденных архивными справками, но и презентацию семейных костюмов, а также кулинарных традиций.

Особое внимание на фестивале уделяется воспитанию подрастающего поколения. По словам председателя жюри, очень важно, чтобы историю своего рода знали молодые люди. Участники фестиваля со сцены рассказывают о выдающихся предках, героях Великой Отечественной войны и исторических событиях.

«Дети должны это знать и этим проникнуться для того, чтобы потом защищать интересы нашей страны», – подчеркнула Габдрахманова.

В Год единства народов России и Год воинской и трудовой доблести в Татарстане фестиваль приобрел особое звучание. Одной из ключевых особенностей конкурса стала его многонациональность.

«Фестиваль проводится среди семей, независимо от их вероисповедания и национальности. В числе участников этого года есть семья из Казани, объединяющая представителей шести национальностей. Все праздники и традиции они соблюдают, знают все языки», – отметила Гульнара Габдрахманова.

Кроме того, участники представляют целые трудовые династии предприятий, которые в свое время принесли городам республики звания «Городов трудовой доблести».

Отвечая на вопрос о критериях отбора победителей, председатель жюри выделила главный – «семейственность». Важно, чтобы проект не заканчивался на сцене, а имел продолжение в реальной жизни, считает она.

«Люди, которые стали победителями наших конкурсов здесь, едут обратно в свои деревни, в которых они родились, проводят там праздники. Они объединяют вокруг себя весь свой род, своих родных и близких. Соответственно, хорошо знают друг друга и служат примером для других», – заключила Габдрахманова.