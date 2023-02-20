Госкомитет по биоресурсам назвал причины появления рыси в детсаду в поселке Осиново

Сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам обследовали поселок Осиново Зеленодольского района Татарстана, куда минувшей ночью забрела рысь. О том, почему дикий хищник мог оказаться в населенном пункте, рассказал начальник Управления охраны животного и растительного мира комитета Ринат Чиспияков.

«Рядом находится большой лесной массив – Красно-Октябрьское лесничество, где бывают рыси. Вообще в Татарстане рыси встречаются редко, потому что у нас мало лесов и нет достаточной кормовой базы. Хищники охотятся на зайцев-беляков, мелких копытных и птиц. Рысь проходит по 10 км в день и больше, перемещается на большие расстояния», – сказал он.

Собеседник считает, что возможной причиной появления рыси стали поиски пропитания. Животные встречаются в основном в районе Закамья и в лесных массивах. Это единственная дикая кошка в Татарстане, которая часто совершает большие переходы.

Как уточнили в пресс-службе природоохранного ведомства, сейчас в поселке проводится мониторинг. Следы рыси на территории детского сада №54 «Звездочка» выводят на проезжую часть. Скорее всего, животное скрылось в соседнем лесу.

«Дикие животные появляются ночью набегами и с людьми стараются не контактировать», – добавил Чиспияков.

По итогам прошлогоднего зимнего учета в республике насчитали около 80 рысей. В Татарстане в Красную книгу хищник не занесен, однако в соседней Чувашии находится под охраной.