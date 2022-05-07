news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экология
7 мая 2022  02:37
Наталья Рыбакова

В Татарстане завершается сезон охоты на селезней уток

news_top_970_100

В Татарстане завершился сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«6 мая завершился сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты», — сказано в сообщении.

За несвоевременную сдачу сведений о добытых охотничьих ресурсах предусмотрено наказание. Нарушитель будет лишен права на оформление  разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на один год.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100