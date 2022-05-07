В Татарстане завершается сезон охоты на селезней уток

В Татарстане завершился сезон охоты на селезней с использованием подсадных (манных) уток. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«6 мая завершился сезон охоты на селезней уток с использованием подсадных (манных) уток. Сведения о добыче охотничьих ресурсов подлежат сдаче по месту получения разрешения в течение 20 дней после окончания сезона охоты», — сказано в сообщении.

За несвоевременную сдачу сведений о добытых охотничьих ресурсах предусмотрено наказание. Нарушитель будет лишен права на оформление разрешения на добычу любого вида охотничьих ресурсов сроком на один год.