Госкомитет по туризму: «В Татарстане не хватает средств размещения туристов»

Динамика туризма в Татарстане позитивная, туристический поток растет, однако прибывающим гостям не хватает средств размещения — как в городе, так и на природе. Об этом в прямом эфире Центра управления регионом рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Я неоднократно об этом говорил. Не хватает средств размещения — и в городе, и за городом. Поэтому сейчас все наши усилия направлены на стимулирование создания новых объектов туристической инфраструктуры», — сообщил спикер.

По словам Иванова, в предыдущие годы прирост инфраструктуры составлял от 7% до 9% в год. «Это хороший прирост, который позволяет одновременно с ростом турпотока наращивать туристическую инфраструктуру — строятся новые отели, появляются новые точки притяжения», — пояснил гость студии.

В 2022 году, в связи с ужесточением визовой политики в отношении россиян после начала специальной военной операции на Украине и подорожанием отдыха за рубежом, кратно увечился запрос на внутренний туризм. В 2023-м этот тренд продолжился.

«Рост турпотока составил больше прогнозируемого, и мы столкнулись с дефицитом номерного фонда. Сейчас те, кто пытался разместить гостей или к кому приезжают гости, столкнулся с таким аспектом», — отметил Иванов.

К тому же на фоне увеличенного спроса произошло повышение цен. «Высокий спрос толкает и цены наверх. Тем не менее нам нужно увеличивать номерной фонд, чтобы в дальнейшем у нас не происходило перегибов и чтобы не было скачка цен в пик сезона. И чтобы каждый, кто желает приехать в Татарстан, мог это сделать и разместиться в любом доступном средстве размещения — от одной звезды до пяти — и посетить все наши туристические центры», — заявил председатель Госкомитета РТ по туризму.

Несмотря на дефицит номерного фонда, в Татарстане достаточно развита сеть отелей и гостиниц. Среди российских регионов республика по этому показателю занимает шестое место. Первая пятерка — это Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Республика Крым и Московская область.

По турпотоку Татарстан занимает седьмое место — здесь шестую позицию удерживает Ленинградская область. «С моей точки зрения, это очень хороший уровень развития», — заключил Иванов.