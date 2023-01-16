Глава Госкомитета РТ по туризму предложил создать национальное фольклорное шоу

В год национальных культур и традиций в Татарстане было бы символично создать национальное фольклорное шоу, которое бы знакомило туристов с культурой разных народов. С такой идеей на совместной коллегии Комитета РТ по охране объектов культурного наследия и Государственного комитета РТ по туризму выступил председатель Госкомитета комитета РТ по туризму Сергей Иванов.

«Было бы здорово в 2023 году создать масштабное фольклорное шоу, которое бы проходило еженедельно в период высокого туристического сезона и знакомило бы гостей республики с культурой и языками народов, проживающих в Татарстане через песни, танцы и костюмы», – предложил он.

Напомним, что 2023 год объявлен Президентом РТ Рустамом Миннихановым годом национальных культур и традиций в Татарстане.