Стала известна дата следующей индексации тарифов на тепло в Татарстане

Следующая индексация тарифов на тепло в Татарстане произойдет с 1 июля 2024 года. Установленные с 1 декабря этого года тарифы будут действовать более полутора лет. Об этом в интервью «Татар-информу» сообщил заместитель председателя Госкомитета РТ по тарифам Сергей Павлов.

«Тарифы на тепловую энергию устанавливает Государственный комитет Республики Татарстан по тарифам отдельно для каждой теплоснабжающей организации. Тарифы установлены с 1 декабря 2022 года и действуют в 2023 году», – отметил он.

Спикер пояснил, что по сравнению с другими регионами России Татарстан находится в зоне с наименьшим уровнем тарифов. При сравнении тарифов для основных поставщиков тепловой энергии в городах-миллионниках и городах, соседствующих с республикой, наши тарифы являются низкими.

Подробнее о причинах роста тарифов на тепловую энергию в зимний период, разнице в платежах за тепло в городах и районах Татарстана читайте в материале «Татар-информ»: Госкомитет РТ по тарифам: индексация стоимости тепла будет не ранее 2024 года.