Госкомитет по тарифам посчитал экономию татарстанцев при переходе на газовое отопление

Активно пользоваться программой догазификации призвала татарстанцев сегодня заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова. Это выгодно с финансовой точки зрения, объяснила она.

«Когда частный дом отапливается электричеством, то средний чек зимой для дома [площадью] около 100 кв. метров составляет около 10 тыс. рублей ежемесячно. Затраты на отопление дома газом меньше и составляют 1,5-2 тыс. в месяц. Многие жители переходят на газ, потому что это дешевле», – пояснила она.

Стартовавшая в прошлом году программа догазификации набирает обороты в Татарстане. Если на начало программы в ней участвовали 9,4 тыс. домовладений, то сегодня их число выросло до 13,4 тыс. Исполнителем программы в Татарстане определен «ГазпромТрансгазКазань». Чтобы стать ее участником, татарстанцам нужно подать заявления через госуслуги.