news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
28 сентября 2022  19:00
Наталья Рыбакова

Госкомитет по тарифам посчитал экономию татарстанцев при переходе на газовое отопление

news_top_970_100

Активно пользоваться программой догазификации призвала татарстанцев сегодня заместитель председателя Государственного комитета РТ по тарифам Лилия Борисова. Это выгодно с финансовой точки зрения, объяснила она.

«Когда частный дом отапливается электричеством, то средний чек зимой для дома [площадью] около 100 кв. метров составляет около 10 тыс. рублей ежемесячно. Затраты на отопление дома газом меньше и составляют 1,5-2 тыс. в месяц. Многие жители переходят на газ, потому что это дешевле», – пояснила она.

Стартовавшая в прошлом году программа догазификации набирает обороты в Татарстане. Если на начало программы в ней участвовали 9,4 тыс. домовладений, то сегодня их число выросло до 13,4 тыс. Исполнителем программы в Татарстане определен «ГазпромТрансгазКазань». Чтобы стать ее участником, татарстанцам нужно подать заявления через госуслуги.

news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100