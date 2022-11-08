В Татарстане открылась горячая линия по вопросам тарифов

Татарстанцы смогут узнать о тарифах при начислении платежей за ЖКХ и задать вопросы о надбавках в других сферах. Обращения принимает горячая линия Госкомитета РТ по тарифам, сообщает Минтруд РТ.

«По вопросам контроля за соблюдением установленных тарифов при начислении гражданам платежей за коммунальные услуги (электро-, тепло-, газо-, водоснабжение, водоотведение и тариф для региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами) можно по телефону (843) 236-36-36», – сказано в сообщении.

По указанному номеру татарстанцы могут узнать интересующую их информацию по вопросам государственного регулирования тарифов, цен, надбавок, наценок в сфере транспортных услуг, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Обращения принимаются с понедельника по четверг с 8.00 до 17.00, в пятницу – с 8.00 до 15.45 (обед с 12.00 до 12.45).

В нерабочее время сообщение можно оставить в записи. Обращения прослушиваются, обрабатываются и рассматриваются в соответствии с законом.