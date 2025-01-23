Госкомитет по тарифам назвал причины роста цен на коммунальные услуги с 1 июля

Рост расходов на газ, увеличение минимального размера оплаты труда и изменения в налоговом законодательстве – это основные причины роста тарифов за ЖКУ с 1 июля 2025 года в Татарстане. Их назвал сегодня председатель Госкомитета РТ по тарифам Александр Груничев на итоговой коллегии ведомства в Казани.

«Основополагающий документ, в рамках которого производился расчет тарифов, — прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. За 2024 год он претерпел изменения дважды. Совокупный процент роста платы граждан за коммунальные услуги по республике изменился с 12,4 до 17,5% в среднем по республике», - сказал Груничев.

Он также отметил изменение параметров по росту газа для теплоснабжающих организаций с 8,2 до 21,3%. Доля расходов на газ в пиковом режиме производства тепловой энергии доходит до 80%.

«Вторым по значимости фактором является увеличение зарплаты основных работников», - отметил Груничев. Отметим, что с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысился на 16,7%, до 22,4 тыс. рублей.

Из других причин повышения – программа модернизации коммунальной инфраструктуры, введение НДС для упрощенной системы налогообложения, усиление антитеррористической защищенности объектов, учет эксплуатационных расходов по вновь построенным объектам коммунальной инфраструктуры.