Госкомитет по биоресурсам: за пять лет Татарстан увеличил заповедный фонд на 25%

За минувшие пять лет в Татарстане сделан серьезный рывок в сохранении уникальных природных комплексов. Заповедный фонд в республике увеличился на 25%, его образуют 193 особо охраняемые природные территории (ООПТ), сообщил сегодня на коллегии Госкомитета РТ по биоресурсам руководитель ведомства Федор Батков.

«Одним из гарантов сохранения качества окружающей среды является создание особо охраняемых природных территорий. Развитие системы в республике берет свое начало с 60-х годов. <…> В 2022 году в республике были созданы два памятника природы», – сказал он.

Спикер отметил существующие проблемы в части постановки ООПТ на кадастровый учет. Отдельные хозсубъекты муниципальных образований оказались на охраняемой территории, что сказывается на ограничении их деятельности. Сейчас регион проводит работу по решению данного вопроса. Так, в прошлом году началась работа по приведению в соответствие 16 ООПТ, в этом году такая работа продолжится в отношении 26 ОППТ.

Специалисты зафиксировали случаи строительства жилых и садовых домов на территории водных ООПТ, в пойменных местах. Граждане и власти муниципальных районов задаются вопросом о берегоукреплении и спрямлении русла реки для защиты от подтоплений, эти вопросы выносились на Совет безопасности Татарстана.

«Примером грубейших нарушений является формирование земельных участков для граждан прямо на водных ООПТ, несмотря на то, что территории учтены как особо охраняемые. Такие нарушения выявлены в Лаишевском, Зеленодольском, Актанышском районах. Выданы предписания, нарушения устраняются в судебном порядке», — подчеркнул Батков.