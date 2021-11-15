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Экология
15 ноября 2021  08:08
Наталья Рыбакова

Госкомитет по биоресурсам объяснил, почему лебеди в Васильево остались на зимовку

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В соцсетях появилось видео от жителей зеленодольского поселка Васильево, обеспокоенных тем, что на озере могут замерзнуть лебеди, оставшиеся на зимовку. Ситуацию прокомментировали в Государственном комитете РТ по биоресурсам.

«У лебедей-шипунов отлет на зимовку начинается в сентябре и затягивается из-за не готовых к перелету молодых птиц, а также по причине позднего ледостава или потому, что птиц устраивает кормовая база на незамерзшем водоеме. В Васильево их подкармливают люди», — сообщили в ведомстве.

Ранее в соцсетях появились видео, автор которого сообщает, что на озере в поселке Васильево остались лебеди. По мнению местных жителей, они не улетели из-за одной молодой птицы. Люди опасаются за жизнь лебедей, ведь озеро скоро полностью замерзнет.

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