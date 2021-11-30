Госкомитет по биоресурсам насчитал в Татарстане 2,5 тыс. норок

Специалисты Госкомитета РТ по биоресурсам завершили учет норки и выдры в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Норки и выдры – обитатели прибрежной полосы разнообразных водоемов. Они обитают возле тех водоемов, где зимой имеется доступ к воде. Выдра живет в прибрежной полосе глубоких больших рек. Норка находит оптимальные условия существования на самых малых речушках, ручьях и ведет здесь оседлую жизнь», – сказано в сообщении.

Численность американской норки в республике остается стабильной и составляет 2,5 тыс. особей. Их чаще всего можно встретить в Мензелинском, Алькеевском, Алексеевском и Елабужском районах. Выдра и европейская норка занесены в Красную книгу Республики Татарстан.