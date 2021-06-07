Госкомитет РТ по биоресурсам: «Гибели рыб и птиц в Архиерейском озере не наблюдается»

Урон животному и растительному миру в Архиерейском озере Лаишевского района Татарстана не нанесен. Об этом ИА «Татар-информ» сообщил начальник Управления охраны животного и растительного мира Госкомитета РТ по биоресурсам Ренат Чиспияков.

«Мы не видим ни мертвых рыб, ни птиц, ни других животных, поэтому говорить, что здесь произошла какая-то катастрофа, нельзя», — отметил эксперт.

Также специалист Госкомитета исключил сбросы в воду: рядом нет предприятий, поскольку Архиерейское озеро — это особая охраняемая природная территория.

По словам собеседника агентства, вчера к водоему выезжал еще один специалист природоохранного ведомства и осмотрел объект.

«Ничего обнаружено не было. Сегодня тины стало намного меньше, другой берег озера намного чище. Здесь же преобладают застойные места», — сказал Ренат Чиспияков, отметив, что данный факт уже известен Минэкологии РТ.

Специалисты ведомства также сделают забор воды, чтобы определить ее химический состав и установить причину яркой окраски озера.

Предположительно, причиной стало раннее цветение водорослей из-за жаркой погоды, более точную информацию специалисты получат после анализа воды.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Прокуратура Лаишевского района организовала проверку после сообщения о загрязнении Архиерейского озера у села Тарлаши. Сообщение о загрязнении появилось в социальных сетях.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.