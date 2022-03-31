Госкомиссия по радиочастотам упростила запуск суперсетей в России

В России упростили запуск суперсетей. Теперь операторы сотовой связи смогут использовать вышки друг друга для покрытия максимального числа локаций на территории России. Об этом сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.



То есть одна компания сможет использовать инфраструктуру другой для предоставления своих услуг в том районе, где не имеет собственного оборудования. По мнению специалистов из ГКРЧ, это поможет расширить спектр предлагаемых услуг в труднодоступных и малонаселенных районах.



До конца 2022 года Минцифры РФ также проведет мониторинг рынка телекоммуникационного оборудования.



Напомним, что 28 марта на заседании ГКРЧ было решено освободить телеком-операторов до конца 2022 года от обязательств по покрытию сетями LTE федеральных трасс и населенных пунктов с численностью более 1000 человек.