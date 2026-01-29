news_header_top
Общество 29 января 2026 11:27

Госкомархив РТ занял второе место в ПФО по числу аудиовизуальных документов

По объему хранящихся управленческих и аудиовизуальных документов Госкомархив Татарстана занимает второе место в Приволжском Федеральном округе. Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«В 2025 году Государственным архивом Республики Татарстан было принято 16 190 управленческих документов, муниципальными архивами – 46 232 единицы хранения. Не выполнили плановые показатели Актанышский, Алькеевский, Высокогорский, Новошешминский, Черемшанский архивы», – рассказала она.

Одним из приоритетных направлений деятельности архивной отрасли выступает формирование архивного фонда Татарстана, подчеркнула Габдрахманова.

За прошлый год было принято на хранение в государственный архив 1605 документов, муниципальными архивами – 3673 единицы хранения аудиовизуальных документов.

«В целом в архивах республики хранится свыше 141 тысячи аудиовизуальных документов. По этому показателю мы на втором месте в ПФО», – заметила Габдрахманова.

По ее словам, растут объемы комплектования архивов электронными фото-, видео- и фонодокументами.

