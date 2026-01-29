news_header_top
Общество 29 января 2026 11:07

Госкомархив РТ пригласил организации к участию в конкурсе с фондом 9 млн рублей

Предприятия и организации Татарстана могут принять участие в республиканском конкурсе с общим призовым фондом 9 млн рублей благодаря госпрограмме «Развитие архивного дела в РТ». Об этом сообщила сегодня на итоговой коллегии в Казани председатель Госкомитета РТ по архивному делу Гульнара Габдрахманова.

«Благодаря госпрограмме Татарстана «Развитие архивного дела в РТ» для источников комплектования предоставляем уникальную возможность участия в республиканском конкурсе, организованном Госкомархивом РТ, общий призовой фонд которого составляет 9 млн рублей», – рассказала она.

Источники комплектования могут значительно улучшить материально-техническую базу архива участвующей организации, подчеркнула Габдрахманова.

«В рамках госпрограммы мы также поддерживаем муниципальные архивы, ежегодно проводим конкурс на получение грантовой поддержки. В 2025 году 14 победителей получили оборудование на сумму более 22 млн рублей», – добавила спикер.

#гульнара габдрахманова #госкомитет рт по архивному делу #итоговая коллегия
