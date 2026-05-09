Госкомархив РТ опубликовал архивные фото и видео ко Дню Победы

Государственный комитет Республики Татарстан по архивному делу опубликовал в официальном канале в МАКС уникальные архивные фотографии и видеоматериалы времен Великой Отечественной войны в честь 81-й годовщины Победы.

Фото: Госархив РТ

В публикации отмечается, что вклад Татарстана в Победу бесценен: из республики ушли на фронт более 700 тысяч человек – каждый второй не вернулся. Татарстанские заводы выпускали технику и обмундирование, сельчане кормили армию и страну, врачи возвращали к жизни раненых.

Фото: Госархив РТ

В Год единства народов России сохранение памяти о войне укрепляет единство и сплачивает общество. Отмечено, что сегодня участники специальной военной операции продолжают дело победителей, отстаивая суверенитет страны и безопасность россиян. Тысячи добровольцев помогают фронту: плетут сети, собирают гуманитарную помощь, поддерживают бойцов и их семьи.

Среди опубликованных материалов – кадры из фильма «Разве можно забыть», снятого Казанской студией телевидения в 1975 году к 30-летию Победы. В картине ветераны делятся воспоминаниями о 9 мая 1945 года. Как сказано в сообщении, глядя на эти кадры, слышишь голос поколения-победителя и понимаешь, почему фильм получил такое название.

Видео: Госархив РТ