Госкамерный хор РТ поучаствует в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Госкамерный хор РТ будет участвовать в шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!». Участие пройдет под руководством народной артистки Татарстана Миляуши Таминдаровой. Эксперты шоу по итогам выступления выберут лучший вокальный коллектив.

Спецсезон шоу дает российским музыкальным коллективам уникальную возможность. Победитель получит Кубок шоу и денежный приз в 5 млн рублей, сообщает ГТРК Татарстан.

Дата и время шоу-программы - 16 февраля, 21:30 на телеканале «Россия».