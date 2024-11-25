Госинспекцию труда Татарстана возглавил Сергей Шашуров

Сергей Шашуров

Фото: пресс-служба Отделения Социального фонда России по РТ

Новым руководителем Государственной инспекции труда в Татарстане стал Сергей Шашуров. Сегодня его представили Премьер-министру республики Алексею Песошину, сообщает пресс-служба Раиса РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Представление состоялось в ходе встречи главы Правительства Татарстана с заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Яном Талбацким в Доме Правительства РТ.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Стороны также обсудили вопросы взаимодействия республики и Роструда в части обеспечения трудовых прав граждан и социальной защиты населения.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Госинспекцией труда в РТ с 2018 до весны 2024 года руководил Рустем Галявов. И. о. руководителя ведомства с мая по ноябрь была Алсу Зайнутдинова.

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Сергей Евгеньевич Шашуров родился 7 декабря 1986 года. В 2009-м окончил Академию государственного и муниципального управления при Президенте РТ. С 2009 года работал в Отделении Пенсионного фонда России по РТ. С 2013 по 2016 год — начальник бюджетного управления отделения. В последнее время трудился заместителем управляющего Отделением Социального фонда России по РТ.