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Госинспекцию труда Татарстана возглавил Сергей Шашуров
Новым руководителем Государственной инспекции труда в Татарстане стал Сергей Шашуров. Сегодня его представили Премьер-министру республики Алексею Песошину, сообщает пресс-служба Раиса РТ.
Представление состоялось в ходе встречи главы Правительства Татарстана с заместителем руководителя Федеральной службы по труду и занятости (Роструда) Яном Талбацким в Доме Правительства РТ.
Стороны также обсудили вопросы взаимодействия республики и Роструда в части обеспечения трудовых прав граждан и социальной защиты населения.
Госинспекцией труда в РТ с 2018 до весны 2024 года руководил Рустем Галявов. И. о. руководителя ведомства с мая по ноябрь была Алсу Зайнутдинова.
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