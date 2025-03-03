Госэкспертиза РТ одобрила проект реставрации здания мэрии Казани

Госэкспертиза РТ одобрила сметную документацию на капремонт и реставрацию здания городской управы на Кремлевской, 1, где сейчас находится мэрия Казани. Проект направлен на сохранение объекта федерального значения. Решение экспертов позволяет приступить к восстановительным работам, которые вернут памятнику исторический облик и адаптируют его для современного использования.

Здание городской управы, построенное в 1843–1846 годах по проекту архитектора Христиана Крампа, является образцом позднего классицизма с элементами барокко. В XIX веке здесь размещалась Казанская городская дума, а в советский период — административные учреждения. Фасад здания украшен лепниной и колоннами, а в интерьерах частично сохранились оригинальные чугунные лестницы и фрагменты росписей.

Согласно городским легендам, под зданием существуют подземные ходы, ведущие к Казанскому Кремлю. Хотя документальных подтверждений этому нет, в ходе реставрации 1980-х годов были обнаружены замурованные помещения, которые, по мнению экспертов, могли использоваться как архивные хранилища. Эти находки зафиксированы в отчетах реставраторов, но их связь с Кремлем остается предметом дискуссий.

В рамках реставрации предусмотрены: работы по замене кровельного покрытия на аналогичное существующему — фальцевое покрытие из цветного металла (темного-коричневого цвета), с частичной заменой обрешетки, замена слуховых окон. Ремонт парапетных столбиков: реставрация штукатурного слоя с последующей покраской в выбранные цвета, реставрация металлических решеток ограждения на кровле, установка новых снегодержателей на фасадах, ремонт (замена) наружной организованной водосточной системы, ремонт (замена) систем обогрева кровли с вертикальным желобом, водосточных труб и ливневых лотков, замена мансардных окон, демонтаж противопожарных дверей, обработка деревянных конструкций антисептиком — антипиреном, утепление перекрытий, устройство вытяжной вентиляции кровли; установка противопожарных дверей.