Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания духовного училища в Татарстане

Фото: Госэкспертиза РТ

В Чистополе отреставрируют здание духовного училища начала XX века. Объект культурного наследия расположен на улице Бебеля. Проект успешно прошел государственную экспертизу, сообщается на сайте Госэкспертизы РТ.

Трехэтажное здание с домовой церковью во имя святой равноапостольной царицы Елены было построено в 1891-1895 годах по проекту казанского архитектора Льва Хрщоновича. В дореволюционной России такие училища предназначались для обучения мальчиков из семей духовенства.

Здание построено в стиле эклектики с использованием классицистических, псевдорусских и всевдоготических элементы. Возводилось оно на средства купцов Григория и Никиты Чукашевых.

В эпоху СССР в здании располагался Учительский институт и филиал КГТУ «Восток», а в 41-70-е годы — механический цех Второго Московского часового завода. В настоящее время здесь находится гимназия №1.

Текущее состояние объекта требует проведения ремонтно-реставрационных работ. В частности, специалисты освежат штукатурные фасады, отреставрируют архитектурно-лепной декор, проведут ремонт систем водоснабжения и канализации, отмостки. Также работы затронут полы, потолки и стены. Планируется воссоздание оконных блоков здания, наружных дверных блоков, декоративных ворот и навесов, которые расположены над входами.

«Госэкспертиза Республики Татарстан рассмотрела проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные работы и подтвердила достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия», — отмечается в сообщении.