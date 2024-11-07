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Госэкспертиза одобрила проект реставрации здания духовного училища в Татарстане
В Чистополе отреставрируют здание духовного училища начала XX века. Объект культурного наследия расположен на улице Бебеля. Проект успешно прошел государственную экспертизу, сообщается на сайте Госэкспертизы РТ.
Трехэтажное здание с домовой церковью во имя святой равноапостольной царицы Елены было построено в 1891-1895 годах по проекту казанского архитектора Льва Хрщоновича. В дореволюционной России такие училища предназначались для обучения мальчиков из семей духовенства.
Здание построено в стиле эклектики с использованием классицистических, псевдорусских и всевдоготических элементы. Возводилось оно на средства купцов Григория и Никиты Чукашевых.
В эпоху СССР в здании располагался Учительский институт и филиал КГТУ «Восток», а в 41-70-е годы — механический цех Второго Московского часового завода. В настоящее время здесь находится гимназия №1.
Текущее состояние объекта требует проведения ремонтно-реставрационных работ. В частности, специалисты освежат штукатурные фасады, отреставрируют архитектурно-лепной декор, проведут ремонт систем водоснабжения и канализации, отмостки. Также работы затронут полы, потолки и стены. Планируется воссоздание оконных блоков здания, наружных дверных блоков, декоративных ворот и навесов, которые расположены над входами.
«Госэкспертиза Республики Татарстан рассмотрела проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные работы и подтвердила достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению объекта культурного наследия», — отмечается в сообщении.
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