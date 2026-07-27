Госэкспертиза одобрила капремонт Дома Тупицына в Казани

Государственная историко-культурная экспертиза одобрила капитальный ремонт Дома Тупицына на улице Большая Красная, 30. Эксперты пришли к выводу, что все работы пройдут без ущерба для исторического облика здания, а его конструкции останутся в безопасности.

Дом Тупицына построили в 1851 году по проекту архитектора Фомы Петонди для купца Н.Л. Тупицына. Позже, в 1894 году, здание перешло к Дворянскому собранию, которое устроило здесь богадельню. В советские годы тут разместилась санитарно-эпидемиологическая станция, а сейчас в доме находится Управление Роспотребнадзора по Татарстану. Здание является объектом культурного наследия регионального значения.

Проект капитального ремонта подготовила компания «Ф-АРТ Групп» по заказу ГБУ «Главстрой РТ». В ходе работ планируется отремонтировать крышу, укрепить стены и балки перекрытий, сделать гидроизоляцию фундаментов, заменить все инженерные системы, а также окна и двери, провести отделочные работы внутри и благоустроить прилегающую территорию.

Эксперты подтвердили, что работы не повлияют на главные архитектурные особенности здания — его фасады, форму крыши и исторические материалы отделки. В качестве обязательного условия предписано вести постоянный мониторинг технического состояния памятника на всех этапах ремонта.