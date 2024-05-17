Госдуме рекомендовали отклонить законопроект об отсрочке для многодетных отцов

Комитет Госдумы по обороне выступил за отклонение законопроекта об отсрочке от мобилизации отцам трех детей. Соответствующий документ появился в думской электронной базе.

В комитете напомнили, что мобилизация представляет собой особый правовой режим, который вводят, чтобы решить госзадачи трудно реализуемые при текущем составе ВС РФ. Однако отсрочку предоставляют тем, кто имеет обременения соцхарактера (например, несовершеннолетних детей).

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации действует только на период наличия соответствующих оснований и не означает безусловного освобождения от конституционной обязанности несения военной службы», — подчеркнули в комитете.

Так, отсрочки из-за наличия детей предоставляют отцам в том случае, если они содержат и воспитывают ребенка без матери, либо имеют на иждивении четверых детей, либо жену, срок беременности которой составляет не менее 22 недель, и имеющим на иждивении трех детей в возрасте до 16 лет.

Также отмечается, что вид мобилизации (общая или частичная) и объем призыва граждан на военную службу зависит от военно-политической обстановки. Если обстановка позволяет, то отсрочку могут дать и другим гражданам, которым ранее давал такое право Президент РФ соответствующим указом.

В связи с этим, в комитете считают, что цели этого проекта закона могут быть достигнуты и в рамках реализации соответствующего указа. Иными словами, предложенный законопроект «лишний». Также правительство РФ считает, что разработанный документ нужно существенно доработать.

«Рекомендовать Госдуме отклонить проект федерального закона 201632-8 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ», говорится в сообщении.

Ранее отклоненный законопроект внесли парламентарии Н. А. Останина, А. А. Алехин, А. В. Корниенко, М. В. Дробот, С. П. Обухов, О. Н. Смолин. Его внесли в Госдуму в сентябре 2022-го.

Депутаты предлагали изменить действующий закон и освободить от частичной мобилизации многодетные семьи, имеющие не четырех, а трех и более детей, поднять возраст детей до 18 лет, а для детей, обучающихся по очной форме обучения, — до 23 лет.