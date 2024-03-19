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Госдума запретила заключать контракты для службы в СВО подозреваемым в педофилии
Госдума запретила заключать контракты для службы в СВО подозреваемым в педофилии, передает ТАСС.
Также контракты с ВС РФ будет запрещено заключать подследственным, которые подозреваются в совершении преступлений против общественной безопасности, против основ конституционного строя и безопасности государства, а также подозреваемых в терроризме.
Ранее Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал палате парламента принять во втором чтении законопроект о механизме освобождения от уголовной ответственности лиц, которые заключили контракт в период проведения специальной военной операции. Такой механизм распространится на подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления небольшой и средней тяжести, за исключением отдельных преступлений против общественной безопасности, а также против основ конституционного строя и безопасности государства. Таким образом при заключении контракта с ВС РФ дела будут приостановлены, а вид наказания будет изменен на условный срок.
Изменения не коснутся тех осужденных, кто совершил преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, основ конституционного строя и безопасности государства, а также осужденных за терроризм.
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