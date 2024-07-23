Госдума ввела в УК РФ наказание до двух лет лишения свободы за пропаганду наркотиков

Государственная Дума Российской Федерации приняла закон, ужесточающий наказание за пропаганду наркотических средств в интернете. Этот законодательный акт является частью комплекса мер, направленных на борьбу с незаконным оборотом и потреблением наркотиков.

Согласно новому закону, в Уголовный кодекс РФ вводится статья 230.3, предусматривающая наказание за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, а также растений, содержащих эти вещества. Действие статьи распространяется на лиц, которые ранее уже привлекались к административной ответственности за подобные нарушения дважды в течение года, либо имеют судимость за аналогичное преступление.

Максимальное наказание по новой статье составляет до двух лет лишения свободы. Альтернативными мерами наказания являются штраф до 300 тысяч рублей, обязательные, исправительные или принудительные работы сроком до двух лет. Закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.