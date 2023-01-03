Госдума вслед за Татарстаном готовит закон о запрете продажи энергетиков лицам до 18 лет

Депутаты Госдумы совместно с правительством начали разрабатывать законопроект, который запретит продавать энергетические и тонизирующие напитки несовершеннолетним. Продавцы за это будут нести ответственность. В Татарстане такой закон уже действует – ранее депутаты Госдумы поддержали инициативу республики.

О разработке законопроекта на федеральном уровне РИА Новости сообщил один из авторов инициативы, депутат Султан Хамзаев. «На сегодняшний день мы оцениваем положительную практику отдельных регионов, где подобный закон уже действует: в Татарстане, ХМАО, Новосибирске», – подчеркнул он.

Производители энергетиков «подсаживают» на них молодежь, рекламируя напитки образами успешных спортсменов, добавил Хамзаев. «Чем опасно потребление энергетиков среди детей: повышенное количество таких веществ как таурин, кофеин, гуарана — это серьезный удар по еще до конца не окрепшему здоровью ребенка. Отсюда следует рост сердечно-сосудистых заболеваний среди детей, что врачи констатируют сегодня. Добавьте сюда влияние этих веществ на нервную систему. То, что энергетические коктейли вредны – говорят без исключения все медики», – резюмировал депутат.

Напомним, закон о запрете продажи детям и подросткам энергетиков и зажигалок 2 ноября 2022-го года подписал Президент Татарстана Рустам Минниханов. По закону за продажу несовершеннолетним энергетиков, зажигалок и прочей продукции, содержащей сжиженный углеводородный газ, предусмотрены штрафы. Покупателям придется заплатить от 3 до 5 тысяч рублей, должностным лицам — 30-50 тысяч, а организациям — 100-150 тысяч.

Как ранее сообщал «Татар-информ», депутаты Госдумы, комментируя закон Татарстана, заявили, что он должен стать примером для всей страны.