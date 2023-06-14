Госдума во втором чтении приняла закон об упрощенном ВНЖ для контрактников-иностранцев

Государственная Дума приняла во втором, основном чтении законопроект, упрощающий получение вида на жительство для высококвалифицированных специалистов и иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ во время специальной военной операции на Украине, а также для членов их семей. Он будет выдаваться на неограниченный срок, сообщает ТАСС.

Отмечается, что специалист должен обратиться за получением разрешения на работу в МВД России или его территориальные органы, принявшие решение о выдаче разрешения на работу, в течение 30 календарных дней. По обращению работодателя или при наличии уважительных причин разрешение может быть получено позже.

Иностранным гражданам, заключившим в период проведения специальной военной операции контракт о прохождении военной службы в ВС РФ сроком на один год, и членам их семей ВНЖ будет выдаваться без получения разрешения на временное проживание. Эта норма будет распространяться и на семьи погибших контрактников-иностранцев: на их мужа или жену, на родных или усыновленных детей, а также на родителей, включая приемных.